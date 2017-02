Meirelles: PIB deve crescer moderadamente no 1º trimestre Agência Estado Link



O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira, 1, que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer moderadamente no primeiro trimestre e que o País vai sair da recessão. "Estamos saindo da maior recessão da história, diversos setores já começaram a crescer em dezembro. Devemos ter um crescimento moderado no primeiro trimestre e gradualmente, no correr do ano, entrar em uma rota crescimento sustentado e sustentável. É importante que possamos nos livrar de uma vez por todas desse padrão de voo de galinha", comentou ao chegar para um evento do Credit Suisse.



Ele voltou a dizer que o PIB deve estar crescendo a uma taxa anualizada de 2% no último trimestre deste ano, o que é "forte" para um país que vem de dois anos de recessão. Questionado sobre a revisão que o governo disse que faria na projeção de expansão de 1% do PIB este ano, ele afirmou agora que a mudança será feita dentro do prazo orçamentário legal, até março. "Nós achamos que não é produtivo o governo ficar mudando projeções de crescimento com base em dados de alta frequência", alegou.







