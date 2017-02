"Eu não vou para a Segunda Turma", diz Rosa Weber Agência Estado Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 17h35





Comentários via Facebook:





A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira, 1, ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que não vai pedir para ser transferida da Primeira Turma para a Segunda Turma da Corte. Com o posicionamento, Rosa Weber abre caminho para que o ministro Edson Fachin faça a transferência para a Segunda Turma, responsável por julgar muitos processos da Operação Lava Jato, entre eles o recebimento de denúncias contra senadores e deputados federais e reclamações contra atos de instâncias inferiores, como decisões do juiz federal Sérgio Moro.



"Eu não vou mudar para a Segunda Turma", disse a ministra Rosa Weber à reportagem, depois da sessão plenária do STF.



Segundo o Broadcast Político apurou, o ministro Luís Roberto Barroso deve comunicar ainda nesta quarta-feira à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que abre mão de sua transferência para a Segunda Turma.



O ministro Edson Fachin formalizou hoje o pedido para migrar da Primeira Turma para a Segunda Turma do STF. Como é o integrante mais novo da Primeira Turma, o ministro depende de que os outros quatro colegas do colegiado abram mão da prioridade de mudança, para que a migração dele seja confirmada.



Após receber a solicitação formal de Fachin, a ministra Cármen Lúcia decidiu encaminhá-la aos ministros Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso, para que digam, formalmente, se pretendem exercer o direito de migrar de turma ou se abrem caminho para Fachin.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão