Família procura por homem de 34 anos que desapareceu desde dia 23

Quarta-Feira - 01/02/2017 - 17h24





Paulo César da Silva Martins faz uso de medicamentos diariamente, já que sofre de esquizofrenia



Desde o dia 23 de janeiro, a família de Paulo César da Silva Martins, de 34 anos, morador de Araçatuba, está angustiada. Ele, que está desaparecido há nove dias, saiu de sua residência, que fica na rua Ramos de Azevedo, no bairro Alvorada, sem dar satisfação para onde iria. A preocupação dos parentes é com o estado de saúde dele.



Segundo o cunhado André Machado, de 43 anos, ele faz uso de medicamentos diariamente, já que sofre de esquizofrenia. No dia em que desapareceu, Martins usava um short azul, camiseta laranja e tênis vermelho. "Nosso desespero é maior por saber que ele precisa tomar os remédios e está correndo perigo pelas ruas", relatou. Machado disse que esta não é a primeira vez que Martins desaparece.



BUSCAS

Além da angústia, os familiares sofrem com a falta de informações sobre o paradeiro de Martins. "Recebemos uma informação de que ele foi visto, mais de uma vez, próximo a Bilac. Fomos até lá, mas e fizemos algumas buscas, mas não conseguimos nenhuma informação", lamentou.



Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado na Polícia Civil de Araçatuba. Quem tiver alguma informação sobre Martins, pode entrar em contato pelos telefones 190 (Polícia Militar), (18) 9-9748-0410, 99777-3578 e 99790-3580.





