Canais de avenidas desmoronam e oferecem riscos à população

"Eu lamento bastante que essa situação irá sobrar para a administração do Dilador, já que, desde agosto de 2009, havia sido chamada a atenção a respeito desse problema", disse a parlamentar, ao frisar que irá retomar o processo no MP, que estava de recesso. "O objetivo é não deixar aumentar o risco e prejuízo."



A Folha da Região foi até o local, na manhã de terça-feira (31), e constatou que o desmoronamento das margens de terra oferece risco a pedestres e motoristas. Uma cratera aumenta a cada dia, invadindo o asfalto. Parte da guia e sarjeta caiu no canal, que está tomado pelo mato alto e não há sinalização eficiente para quem transita no local.



Outra avenida, a João Arruda Brasil, também oferece riscos aos pedestres. Parte da lateral de concreto que sustenta o valetão por onde passa o córrego Machado de Melo despencou, quebrando a calçada e tornando-a intransitável. Se a calçada não for reparada, o buraco poderá invadir a avenida, assim como acontece na Dois de Dezembro.



A reportagem enviou e-mail à assessoria de imprensa da Prefeitura, a fim de saber qual medida deve ser tomada para evitar mais problemas à população. No entanto, não recebeu resposta. Também houve tentativa de falar com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Constantino Alexandre Vourlis, pelo celular, mas sem sucesso.





