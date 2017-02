Manutenção da CPFL vai gerar falta de água em Birigui Da Redação Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 16h38





Comentários via Facebook:



A Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto de Birigui informou que haverá interrupção parcial do fornecimento de água nesta quinta-feira (2) aos moradores dos bairros abastecidos pelo reservatório Izabel Marin. Segundo a pasta, a paralisação ocorrerá em função de uma manutenção agendada pela CPFL Paulista, que acontecerá das 11h às 17h30.



A paralisação parcial do sistema de distribuição de água vai atingir os bairros residencial Pedro Marim Berbel, residencial Eurico Caetano, Novo Jardim Stábile e Vila Izabel Marin, entre as ruas João Schiavinato, Minoru Yoshio, Antonio Rizzo e João G. Sanches. O bairro Vale do Sol também poderá ter o abastecimento de água prejudicado enquanto a manutenção estiver sendo realizada.



A secretaria solicita à população desta região da cidade que economize água tratada em suas residências e empresas durante o período da manutenção. "A economia visa não prejudicar os moradores", disse, em nota no site da Prefeitura. "Não deixar faltar água na caixa de água é fundamental."





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão