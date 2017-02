Clealco renegocia dívida e estuda venda Arnon Gomes e Rafaela Tavares Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 16h19





Comentários via Facebook:

Valdivo Pereira//Folha da Região - Arquivo Primeira moagem foi realizada em 1983; expansão se deu com surgimento dos carros flex Primeira moagem foi realizada em 1983; expansão se deu com surgimento dos carros flex







O grupo tenta junto a bancos o refinanciamento de até 30% do total, correspondente ao devido a curto prazo. Com esse equacionamento, a ideia é ganhar fôlego para se estruturar a fim de quitar o restante.



Fontes ligadas à Clealco admitem a possibilidade de venda. De acordo com informações obtidas pela reportagem, ao longo do ano passado, chegou a haver diálogo com a trading de commodities suíça Glencore, que, em dezembro do ano passado, passou a ser a nova controladora de usina localizada em Guararapes, até então pertencente ao grupo Unialco.





Um dos maiores grupos sucroalcooleiros do Estado, a Clealco Açúcar e Álcool renegocia parte de suas dívidas e uma possível venda não está descartada. Segundo a Folha da Região apurou, a dívida da gigante do setor é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.O grupo tenta junto a bancos o refinanciamento de até 30% do total, correspondente ao devido a curto prazo. Com esse equacionamento, a ideia é ganhar fôlego para se estruturar a fim de quitar o restante.Fontes ligadas à Clealco admitem a possibilidade de venda. De acordo com informações obtidas pela reportagem, ao longo do ano passado, chegou a haver diálogo com a trading de commodities suíça Glencore, que, em dezembro do ano passado, passou a ser a nova controladora de usina localizada em Guararapes, até então pertencente ao grupo Unialco.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão