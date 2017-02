Morre, aos 63 anos, o radialista e ex-vereador araçatubense Tuta Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 15h57





Comentários via Facebook: Atualização: 16h00 de 01/02/2017

Facebook/Reprodução Tuta morreu na Santa Casa; ele ficou conhecido por atuar como repórter policial na rádio Cultura AM Tuta morreu na Santa Casa; ele ficou conhecido por atuar como repórter policial na rádio Cultura AM



O radialista e ex-vereador Valtenir Pereira Dias, mais conhecido em Araçatuba como Tuta, morreu na manhã nesta quarta-feira (1º), na Santa Casa, vítima de câncer no intestino, aos 63 anos. Segundo a família, ele estava doente havia algum tempo, mas começou a fazer o tratamento há apenas dois meses, ficando internado em seus últimos dias.



O velório está sendo realizado na capela da Funerária Cardassi da avenida Saudade. O sepultamento está previsto para as 17h desta quarta-feira mesmo, no Cemitério da Saudade.



DIFERENTE

Tuta ficou conhecido por atuar como repórter policial na rádio Cultura AM. Segundo o também radialista Mário Pavan, o Biro-Biro, o amigo se destacava porque contava as ocorrências de forma diferente dos concorrentes. E prendia a audiência, prometendo mais informações sobre o caso no dia seguinte.



Sua vinheta também se destacava: "Tuta-ta-ta-ta". Certa vez, confessou a amigos que gravou o "efeito especial" na escadaria da própria rádio Cultura, na rua Oswaldo Cruz, em um época de poucos recursos digitais. "Ele me disse que colocou o gravador em um dos degraus de baixo e gritou o próprio nome, repetindo o "ta" várias vezes e subindo a escadaria. Assim, parecia um efeito de eco", recorda-se o jornalista e radialista José Marcos Taveira.



CÂMARA

Como ficou muito conhecido por seus programas de rádio, Tuta foi eleito vereador, atuando entre 1983 e 1988 - nessa época, o mandato era de cinco anos. Tentou outras vezes a reeleição, mas não conseguiu.



Além da Cultura AM, Tuta trabalhou nas rádios Luz e Jovem Pan. Ele estava aposentado e não atuava mais rádio. Ele deixou a esposa Adelina Alves Ribeiro Dias e os filhos Alexandre Ribeiro Pereira Dias e Aline Ribeiro Pereira Dias.





