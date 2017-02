Pesquisa mostra que 48% apoia decreto anti-imigração de Trump; 41% são contra Agência Estado Link



Uma pesquisa de opinião nos Estados Unidos divulgada nesta quarta-feira mostra que 48% dos entrevistados apoia o decreto do presidente Donald Trump que impede a entrada de visitantes de sete nações de maioria muçulmana, contra 41% que se declarou contrário.



A pesquisa foi conduzida pelo instituto Ipsos a pedido da Reuters, e foi realizada com 1201 pessoas entre os dias 30 e 31 de janeiro. Dos entrevistados, 453 se declararam democratas, 478 se disseram republicanos e 149 afirmaram ser eleitores independentes.



O mesmo levantamento mostra que 31% disseram se sentir mais seguros com a medida do presidente norte-americano, contra 26% que se afirmaram se sentir menos seguros. Para 33%, o decreto não alterou sua percepção de segurança. (Marcelo Osakabe)







