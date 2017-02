Hugh Jackman anuncia visita ao Brasil: 'Estou animado' Agência Estado Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 15h55





Comentários via Facebook: Atualização: 16h24 de 01/02/2017



O ator Hugh Jackman, conhecido por interpretar o personagen Wolverine nos cinemas, publicou uma mensagem em suas redes sociais escrita em português e se mostrou ansioso para sua próxima viagem ao Brasil.



"Bom dia, São Paulo. Estou muito animado para estar aí com vocês em breve... Estou levando o Logan também!", publicou, em referência ao seu próximo filme sobre o personagem, Logan, com estreia prevista para o próximo dia 2 de março.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão