O primeiro mês de Dilador na Prefeitura e suas primeiras lições Da Redação Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 15h34





Comentários via Facebook:





O prefeito Dilador Borges (PSDB) completa, nesta quarta-feira (1º), um mês à frente do Executivo, em Araçatuba. É fato que, nesse período, pelo menos duas lições ficaram para o tucano. A primeira: a austeridade com o dinheiro público terá que ser regra. Conforme o próprio governante divulgou, em seus primeiros dias de gestão, Araçatuba tem dívida próxima de R$ 30 milhões e cerca de R$ 300 milhões a receber em impostos e taxas em atraso pela população.



A segunda: se quiser ser bem avaliado pela população, mais do que pôr as contas em dia e fazer obras e ações importantes, o chefe do Executivo precisará romper com vícios políticos que marcaram governos anteriores. Nesse quesito, a atual administração ainda tem a convencer. Nomeações para cargos comissionados, em que ficaram nítidas a mera influência política, provocaram desgastes a Dilador.



Os exemplos mais notórios foram as indicações de uma nora e uma irmã do então secretário de Negócios Jurídicos, Ermenegildo Nava, para postos de confiança. Após uma enxurrada de críticas da população, expressas neste jornal, nas redes sociais e no meio político, Nava pediu demissão com apenas 13 dias de governo.



Dilador viu também o quanto será desafiador governar a cidade em praticamente todos os setores. Relatórios elaborados da situação em que se encontram as diferentes secretarias municipais revelaram dados preocupantes. Na educação, constatou-se que mais de R$ 3 milhões foram gastos na gestão anterior, de Cido Sério (PT), com itens considerados desnecessários. Na mobilidade urbana, a qual a gestão petista dizia ser prioridade, foi apurado que 80% das placas de sinalização estão em desacordo com a legislação. Isso tudo, sem considerar o que pode haver na saúde, cujo diagnóstico ainda não foi apresentado pela equipe de Dilador.



O novo governo tem, portanto, uma cidade que cobra soluções imediatas para diversos problemas. Os buracos, não só no asfalto, são muitos. Para enfrentar esses desafios, sua assessoria precisará mostrar eficiência. Passado um mês, Dilador já tem, contra si, uma denúncia por improbidade apresentada ao Ministério Público, em virtude do parcelamento de dívida com o município da secretária de Cultura, Marly Garcia.



Daqui para a frente, fica também a expectativa sobre como será a habilidade política de Dilador. As sessões da Câmara estão prestes a começar e a dificuldade de definir um líder de bancada deixou claro que o consenso de seu grupo político em torno da postura do prefeito não é tão simples como se imaginava.



Espera-se, assim, que os 31 dias iniciais de governo tenham sido importantes para o prefeito conhecer a situação da máquina pública e que, a partir de agora, possa ele contar com o apoio efetivo de sua equipe para fazer uma gestão voltada aos objetivos propostos.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão