'Conflitos familiares...' é o tema do artigo espírita de Silvana Corrêa Silvana Corrêa Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 15h26





Comentários via Facebook: Atualização: 15h28 de 01/02/2017

Silvana Corrêa é professora universitária, dirigente do Centro Espírita Rodrigo Lobato, em São José do Rio Preto e da Área de Estudos do Espiritismo da USE (União das Sociedades Espíritas) Estadual. Descreve esta Face Espírita para publicação exclusiva na Folha da Região. Em 2017, o espaço completa 10 anos Silvana Corrêa é professora universitária, dirigente do Centro Espírita Rodrigo Lobato, em São José do Rio Preto e da Área de Estudos do Espiritismo da USE (União das Sociedades Espíritas) Estadual. Descreve esta Face Espírita para publicação exclusiva na Folha da Região. Em 2017, o espaço completa 10 anos



Os conflitos familiares representam um dos mais dolorosos problemas humanos, constituindo – na maioria das vezes – o fundo sobre o qual se fixam problemas de desajustes de ordem física e mental.



É natural pensarmos que as criaturas constituem uma família para serem felizes e auxiliarem-se mutuamente no desenvolvimento de suas melhores aptidões. Porém, a realidade é que em quase todos os lares existem conflitos e desavenças em graus e em tipos os mais diversos. Fora de casa, o “verniz social” impede, muitas vezes, que demonstremos nossa verdadeira natureza; no lar, demonstramos ser exatamente o que somos, exercitando a agressividade, que começa na agressão verbal, e não raro culmina em agressão física.



E a indiferença promove a mágoa, a solidão, a baixa autoestima e a depressão. Esse estado de coisas é, sem dúvida, o desencadeador de muitos casos de doenças físicas e emocionais, além de casos de fugas para as drogas, legais e ilegais. Quando surgem, na família, os casos de vício, depressão ou fuga para o suicídio, é comum que se pense haver uma “pessoa-problema”, que precisa de auxílio e tratamento quando, na verdade, quem está precisando de tratamento é a família.



Não raro acontece que “cada familiar” espera que os demais cuidem da “pessoa-problema” e façam-na feliz, aguardando essa atitude dos demais, para que, só então, retribua. “Cada familiar”, no entanto, esquece que pode, perfeitamente, partir de si a decisão de tratar os seus familiares com gentileza e cuidado, despertando o desejo da retribuição.



Para que a família cumpra o seu papel de célula-mãe da sociedade, é preciso que cada membro ocupe o lugar que lhe está determinado, com as incumbências que cada papel exige. É lógico que, na dinâmica familiar, os pais devem ser os primeiros a assumir o papel de educar e dar o exemplo.



Não é novidade que os filhos seguem os exemplos dos pais. E se demonstram, já na infância, temperamento difícil, os genitores e responsáveis não podem esperar: é justamente aí, nessa primeira infância, que estão mais suscetíveis de absorver a educação pela palavra, mas, principalmente, pelo exemplo.



A boa educação recebida e o bom exemplo dos pais não são garantia de que, ao alcançar a idade adulta, a criatura não vá desenvolver vícios e neuroses. Porém, sem dúvida, as chances são muito menores e o tratamento mais eficaz, diante do cuidado familiar.



Não é incomum haver casos de familiares consanguíneos que não conseguem gostar um do outro. Exigir que se amassem, nesses casos, seria ingenuidade, mas o respeito e a educação são perfeitamente possíveis: se educados a conviver com respeito, a harmonia do lar pode ser mantida, deixando que o tempo faça o seu papel na relação.



Evitar o destempero verbal; não encarar o familiar difícil como um peso; elogiar as virtudes e não criticar os defeitos; usar, em casa, as mesmas atitudes de civilidade em sociedade; e cultivar o diálogo podem ser os primeiros passos para a harmonia familiar.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão