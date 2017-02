Buracos em cruzamento do bairro Planalto atrapalham trânsito Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



No cruzamento das ruas Wandenkolk e João Evangelista da Costa, no bairro Planalto, buracos estão prejudicando tanto o trânsito quanto os estabelecimentos que estão instalados no local. Tudo começou há cerca de oito meses, quando um buraco se formou na esquina. Com a movimentação intensa da via, mais aberturas no asfalto foram surgindo.



O sindicalista Daniel Brito, de 44 anos, disse que desde então muito transtornos foram causados pelas crateras que abriram. "É um horror! Com o buraco em uma esquina de muito movimento, os carros têm que andar pela faixa ao lado para atravessarem, isso atrapalha muito o trânsito porque o motorista que vem na direção contrária não espera um carro de frente, na mesma faixa."



Essas ruas são de movimento intenso, pois dão acesso a vários bairros, e são pontos de comércio. "Tem um lava a jato bem em frente ao buraco. É um incômodo para os clientes porque eles precisam fazer várias manobras para conseguir entrar ali".



OUTRO LADO

A assessoria de imprensa da Prefeitura informou, por meio de nota, que a operação tapa-buracos realizará o reparo no endereço nos próximos atendimentos, porém, adiantou que podem acontecer atrasos em decorrência das frequentes chuvas.



A Prefeitura reforçou o pedido para que a população registre suas reclamações no Atende Fácil, pois facilita identificação dos locais mais problemáticos da cidade.



