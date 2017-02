Bruna Marquezine encontra crianças refugiadas em evento na capital paulista Agência Estado Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 13h35





Comentários via Facebook: Atualização: 14h03 de 01/02/2017



Na última terça-feira, 31, Bruna Marquezine visitou o Museu da Imigração em São Paulo para um evento no qual estavam crianças refugiadas acolhidas pela ONG "IKMR - I Know My Rights" (Eu Conheço Meus Direitos, em inglês).



"Hoje recebemos a visita da atriz @brumarquzine! Ela veio encontrar as crianças acolhidas pelo #IKMR, uma organização não governamental que tem o objetivo de promover a defesa dos direitos das crianças que estão refugiadas no Brasil", escreveu o Museu na legenda da foto da atriz com uma das crianças.



Essa não é a primeira vez que Bruna participa de ações nesse sentido. Em agosto do ano passado, a atriz pediu doações às crianças refugiadas atendidas pela IKMR de presente de aniversário.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão