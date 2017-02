Nova heroína da Marvel é latina, negra, gay e inspirada em Beyoncé Agência Estado Link



Seguindo a tendência da diversidade nos personagens das histórias em quadrinhos, a Marvel divulgou sua nova heroína, America Chavez. Negra, latina, gay e inspirada em Beyoncé, a personagem vai aparecer na segunda edição do quadrinho "America".



O responsável pela criação foi Joe Quinones, e foi ele mesmo quem divulgou a capa da HQ via Twitter. No tuíte, ele anunciou a novidade junto a um trecho da música "Formation", de Beyoncé - a personagem usa chapéu e colares parecidos com os da cantora.



Em entrevista ao site Mic, Alex Alonso, editor-chefe da Marvel, contou um pouco da história da nova heroína: "Em 'América', a jovem vingadora se mantém firme contra uma trupe alienígena que se aproxima, ao mesmo tempo em que gerencia sua vida social e tenta participar de várias aulas em outros mundos.". Em 2015, a Marvel anunciou um grupo de Vingadoras mulheres, a "A-Force",



Nos últimos anos, a Marvel têm investido em personagens que tocam no ponto da diversidade. Kamala Khan, por exemplo, que apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 2013, é muçulmana e tem descendência paquistanesa - é a primeira protagonista dessa religião nos quadrinhos da empresa.







