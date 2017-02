Em SP, duas mulheres morrem atropeladas ao empurrar carro quebrado na Via Dutra Agência Estado Link



Duas mulheres morreram ao serem atropeladas enquanto empurravam o carro que havia quebrado na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na noite desta terça-feira, 31. Outras três pessoas também ficaram feridas no acidente registrado na altura do quilômetro 213, no sentido São Paulo.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 22h e envolveu três veículos. As duas mulheres que morreram ainda ão tiveram os nomes divulgados. As três pessoas com ferimentos foram encaminhadas ao Hospital Geral de Guarulhos.



Às 3h30 desta quarta-feira, 1º, agentes de trânsito ainda faziam o atendimento da ocorrência na pista expressa, que estava bloqueada. O tráfego foi desviado para a marginal no período.







