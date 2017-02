Motociclista fica ferido após bater em placa de sinalização Da Redação Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 12h20





Comentários via Facebook:

Roni Willer/Colaboração Ele alega que a sinalização no local existia, mas não era refletivo, o que contribuiu para o acidente Ele alega que a sinalização no local existia, mas não era refletivo, o que contribuiu para o acidente



Um motociclista de 37 anos ficou ferido ao bater com sua moto em uma placa de sinalização da Prefeitura, na noite desta terça-feira (31), no bairro Leão, em Castilho (a 125 km de Araçatuba). Ele teve ferimentos na mão esquerda e fraturas no pé.



O motorista seguia em sua moto com destino a casa do irmão, quando colidiu com a placa, ele alega que a sinalização no local existia, mas não era refletivo, o que pode ter contribuído para o acidente.



MAIS CEDO

O Departamento de Obras interditou parcialmente Avenida José Luciano Pereira durante o período da tarde. O buraco se formou pelo tráfego intenso de veículos pesados. Colaborou Roni Willer





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão