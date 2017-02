Governo troca diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis em ministério Agência Estado Link



Em meio ao maior surto de febre amarela dos últimos 14 anos, o governo exonerou o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Hage Carmo. Em seu lugar, foi nomeado João Paulo Toledo, atual coordenador-geral de Ações Estratégicas em DST, AIDS e Hepatites Virais da pasta.



Toledo é médico formado pela Universidade de Campinas (Unicamp) e mestre em Saúde Pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine.



As portarias com a exoneração e a nomeação foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 1º de fevereiro.







