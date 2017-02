Alemanha prende tunisiano suspeito de planejar ataque terrorista no país Agência Estado Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 10h15





Comentários via Facebook:





Um homem tunisiano suspeito de ser um recrutador do grupo extremista Estado Islâmico foi preso na Alemanha, acusado de criar uma rede de apoiadores para organizar um ataque no país, segundo autoridades locais.



Forças de segurança fizeram buscas em 54 de locais em uma operação que se concentrou em 16 pessoas, com idades entre 16 e 46 anos. O principal suspeito, um tunisiano cuja identidade não foi revelada, foi preso em Frankfurt.



Os investigadores acreditam que ele faz o trabalho de recrutamento e facilitador do Estado Islâmico desde agosto de 2015. O plano de ataque, no entanto, parecia se encontrar em estado inicial e não tinha alvo escolhido, afirmaram os investigadores. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão