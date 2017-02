Bandidos se passam por policiais e assaltam sítio Ivan Ambrósio Link



Quatro bandidos armados fingiram ser policiais para assaltarem um sítio na noite de terça-feira (31), no bairro rural Água Limpa, em Araçatuba. Os criminosos fugiram levando armas, dinheiro e um cofre. As vítimas, que foram amarradas durante o crime, não se feriram.



Conforme o boletim de ocorrência, um agricultor de 43 anos e um rapaz, de 17, contaram que, por volta das 22h, estavam com alguns funcionários na propriedade rural conversando e consumindo bebida alcoólica, quando foram surpreendidos pelo grupo.



DENÚNCIA

Armados com pistolas, eles se identificaram como policiais militares e informaram que estavam no local para averiguar uma denúncia de porte de armas e de ocorria rinha (briga de aves ou cães) no sítio. Neste momento, um dos bandidos teria feito um disparo, mas não acertou ninguém.



O grupo levou as vítimas para sala, amarrando-os com fitas. Dentro da casa, os bandidos encontraram e fugiram levando um revólver e um rifle, de calibres 38 e 22, 1.020 munições, celulares, cofre com documentos pessoais e R$ 5 mil em dinheiro.



Os criminosos saíram da propriedade em um veículo Gol branco. As vítimas conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar, que passou a fazer buscas, entretanto, nenhum suspeito foi localizado e preso. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram na propriedade realizando exames que auxiliarão nas investigações.



A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.





