Filhos de candidato francês também teriam recebido emprego, diz revista



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 10h45





O candidato conservador à presidência da França, François Fillon, não apenas empregou sua esposa em uma função "de mentira", mas também empregou dois filhos no mesmo cargo, afirmou a revista Canard Enchaîné.



Juntos, os dois filhos teriam recebido 84 mil euros entre 2005 e 2007 quando Fillon era senador. Já Penelope, sua esposa, teria recebido 830 mil euros durante 15 anos, não os 500 mil euros ao longo de oito anos como previamente o mesmo jornal afirmou. Somadados, os pagamentos à esposa e os dois filhos chegariam a 830 mil euros por trabalhos "quase inexistentes".



Fillon, um dos principais candidatos à presidência do país, afirmou na noite de ontem que estava sendo vítima de uma "campanha de calúnia bastante profissional". Ele afirmou que seus dois filhos são advogados e trabalham com "projetos específicos" quando ele era senador.



No entanto, Marie e Charles ainda estavam na faculdade quando trabalhavam para seu pai, segundo a mídia local. De acordo com o Canard Enchaîné, ambos recebiam pagamento não por "projetos específicos", mas por empregos plenos.



Fillon e sua esposa estão sob investigação preliminar de promotores financeiros por suspeitas de desvio e apropriação indevida de fundos públicos após o Canard Enchaîné ter feito a primeira denúncia, na semana passada.



O casal foi investigado por cinco horas na segunda-feira. Na terça-feira, Fillon afirmou que estava "confiante e despreocupado" com o caso. Fonte: Associated Press.







