Spurs supera Thunder com atuação brilhante de Kawhi Leonard

Kawhi Leonard voltou a ser decisivo para um triunfo do San Antonio Spurs. Pela rodada de terça-feira, o astro anotou 36 pontos e liderou a equipe texana superou o Oklahoma City Thunder por 108 a 94, em casa, tendo anulado Russel Westbrook no último quarto do duelo.



Westbrook fechou a partida com 27 pontos, 14 assistências e seis rebotes nos 34 minutos em que ficou em quadra. Mas após marcar 14 pontos no terceiro período, o astro foi anulado no último quarto, quando não fez sequer uma cesta. Leonard seguiu caminho inverso, fazendo 12 pontos no período final, incluindo uma jogada de três pontos que colocou o placar em 91 a 81.



Domantas Sabonis acumulou 13 rebotes e 13 pontos pelo Thunder, que sofreu com a atuação apagada dos seus suplentes - eles fizeram 22 pontos, contra 32 dos reservas do Spurs. O time de Oklahoma ocupa o sétimo lugar na Conferência Oeste.



LaMarcus Aldridge terminou o duelo com 25 pontos pelo Spurs, que soma 17 vitórias em 23 duelos como mandante, sendo o segundo melhor time do Oeste. Essa foi a 1.126ª vitória de Gregg Popovich, treinador do Spurs, na liga, ficando a uma do recorde de Jerry Sloan, que fez história pelo Utah Jazz.



Também na noite de terça, o Toronto Raptors superou o New Orleans Pelicans por 108 a 106, no Canadá, em duelo definido apenas na prorrogação. Para isso, contou com excelente atuação de Kyle Lowry, que fechou a noite com 33 pontos e dez assistências, além de ter feito a cesta decisiva a 4s3 do encerramento do tempo extra. Ele também igualou a sua melhor marca de cestas de três na temporada, tendo convertido seis de 14 tentativas.



Jonas Valanciunas somou 20 pontos e 12 rebotes pelo Raptors, que ganhou nove dos 11 duelos que realizou com o Pelicans. O brasileiro Lucas Bebê somou oito rebotes e sete pontos nos 21 minutos em que atuou pelo time canadense, o terceiro colocado do Leste.



Jrue Holiday marcou 30 pontos, enquanto Anthony Davis finalizou o duelo com 18 pontos e 17 rebotes, conseguindo o seu 30º "double-double". Ainda assim, o time sofreu a segunda derrota consecutiva e está somente em 12º lugar no Conferência Oeste.



O Houston Rockets venceu o Sacramento Kings por 105 a 83, em casa, com 25 pontos e 11 rebotes de Ryan Anderson. James Harden teve uma atuação discreta, com dez pontos, oito assistências e sete rebotes pelo terceiro melhor time do Oeste. Já o brasileiro Nenê somou 11 pontos, um rebote e uma assistência nos 13 minutos em que atuou. DeMarcus Cousins anotou 16 pontos e obteve sete rebotes pelo 11º colocado do Oeste.



O Washington Wizards conquistou a quinta vitória seguida ao superar o New York Knicks por 117 a 101, em casa. Bradley Beal marcou 28 pontos e superou o duelo pessoal com Carmelo Anthony, que fez 26, sendo decisivo para o triunfo do quarto colocado da Conferência Leste sobre o 11º.



O Los Angeles Lakers encerrou uma série de sete derrotas para o Denver Nuggets ao vencê-lo, em casa, por 120 a 116, com 23 pontos de Nick Young e 21 de Lou Williams. Em casa, o Portland Trail Blazers superou o Charlotte Hornets por 115 a 98, com 27 pontos de Damian Lillard. Foi a quinta derrota consecutiva do Hornets.



Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x New York Knicks

Miami Heat x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Charlotte Hornets







