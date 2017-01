Jovem que mandou roubar o pai é condenada a 9 anos

A estudante Letícia Ayumi Rodrigues Kudo, 22, foi condenada a 9 anos, seis meses e dez dias de prisão por ter planejado o assalto ao próprio pai, crime ocorrido no domingo de Páscoa do ano passado, em Guararapes (a 31 km de Araçatuba).A sentença foi proferida nesta terça-feira (31) pelo juiz da 2ª Vara de Guararapes, Mateus Moreira Siketo. A mesma pena foi aplicada aos três acusados de invadir a casa do comerciante: Carlos Eduardo Rocha Dias, Rafael Henrique da Costa e Vitor Diniz Araújo, que já cumpria pena em uma penitenciária de Bauru e estava em saída temporária quando participou do assalto.Anderson Guanais Stringhetta, que, segundo a denúncia do Ministério Público, levou os assaltantes até a casa da vítima, foi condenado a oito anos e dois meses de prisão. A Justiça absolveu Luis Gustavo Silva Yoshimoto, ex-funcionário do pai de Letícia e amigo da estudante. Ele teria apresentado a jovem aos assaltantes e era o único que respondia processo livre.Os condenados não poderão recorrer em liberdade.