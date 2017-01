Corinthians desiste oficialmente de contratar Drogba Agência Estado Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 20h40





Comentários via Facebook: Atualização: 21h01 de 31/01/2017



O Corinthians desistiu oficialmente da contratação do atacante Didier Drogba. O jogador da Costa do Marfim era a grande aposta da diretoria do clube para a temporada, por ser um atleta de experiência internacional e que poderia atrair parcerias de marketing, assim como o clube conseguiu fazer com Ronaldo Fenômeno. Mas a tentativa de trazer o jogador não deu certo. Nesta terça, então, o Corinthians confirmou o fim das negociações com um texto intitulado: "Valeu, Drogba".



"A vida é feita de escolhas, e dessa forma, o jogador de grande reconhecimento mundial seguirá outro rumo na temporada. Agradecemos ao atleta pela atenção dada neste período e temos certeza de que ganhamos o carinho de mais um fiel torcedor. Fazemos por aqui o convite para que Drogba assista a um jogo na Arena Corinthians ainda nesta temporada", disse o presidente Roberto de Andrade.



Segundo o dirigente, Drogba agradeceu ao Corinthians pelo interesse e que desde o momento que foi procurado, passou a conhecer a história do clube com mais profundidade e se encantou pela torcida apaixonada. Mas ao que tudo indica o atacante da Costa do Marfim tem a expectativa de atuar na MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, onde vinha defendendo o Montreal Impact.



A possibilidade de contratação de Drogba chegou até a causar ruído entre as diretorias de marketing e de futebol do Corinthians. A primeira iniciou a busca pelo jogador enquanto a segunda não tinha sido avisada do interesse. Depois de algumas polêmicas, os dois lados se acertaram e passaram a investir no atletas, mas não houve sucesso nas negociações.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão