DEM desfilia secretário de Salmeirão por 'infidelidade'

Arquivo FR Giardino é titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação Giardino é titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação







A desfiliação de Giardino do DEM local atinge em cheio a proposta de união política de Birigui, pregada por Salmeirão. O petebista afirma que sua administração tem espaço para todos os partidos políticos, inclusive o DEM do ex-prefeito Wilson Borini, seu adversário político. Ao desfiliar o secretário, o Democratas fortalece seu papel de oposição ao novo governo.



Em entrevista à Folha, na tarde de segunda-feira (30), Giardino disse que não estava sabendo de sua desfiliação, mas assegurou que isso não o preocupava. "Preocupo-me com a minha cidade", disse o secretário. Ele afirmou que foi convidado profissionalmente para trabalhar na atual administração, com base em critérios técnicos.





