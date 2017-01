Chelsea e Liverpool empatam com gol de David Luiz e pênalti perdido Agência Estado Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 20h20





Comentários via Facebook: Atualização: 21h04 de 31/01/2017



Os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês não conseguiram vencer seus jogos nesta terça-feira, pela 23.ª rodada do torneio. Liverpool e Chelsea ficaram no 1 a 1, enquanto o Tottenham empatou sem gols com o vice-lanterna Sunderland, fora de casa. O Arsenal deu vexame e perdeu em casa para o Watford, por 2 a 1.



Em Anfield Road, o líder Chelsea saiu na frente contra o Liverpool com David Luiz. O brasileiro, que realizava sua 100.ª partida pelo clube no Campeonato Inglês, fez um golaço de falta aos 24 minutos. Na entrada da área, encobriu a barreira e mandou no ângulo direito. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, enquanto Courtois só assistia.



Na segunda etapa, aos 12, um cruzamento da esquerda desviou na zaga do Chelsea e acabou na cabeça de Wijnaldum, que empatou para o Liverpool. David Luiz era quem marcava o meia holandês.



O Chelsea ainda teve a chance de virar aos 31 minutos, quando Matip cometeu pênalti sobre Diego Costa. O próprio centroavante foi para a cobrança. Bateu forte, rasteiro, no canto direito, mas Mignolet fez grande defesa, impedindo o segundo gol do Chelsea.



Mais ou menos naquele momento, acabava em Londres o duelo entre o Arsenal e o Watford. Jogando em casa, a equipe do técnico Arsène Wenger foi surpreendida pelo time do brasileiro Gomes, apenas o 13.º colocado após a vitória. Kaboul soltou o pé para fazer belo gol de falta logo aos 10 minutos, enquanto Deeney aproveitou rebote do goleiro para ampliar aos 13.



O jovem nigeriano Iwobi, de apenas 20 anos, até descontou para o Arsenal na segunda etapa, aos 15, mas ficou só nisso. A vitória acabou mesmo com o Watford, que estreava o atacante Niang, que veio do Milan.



Com esses resultados, o Chelsea continua com nove pontos de folga na liderança do Inglês. Tem 56, contra 47 do Tottenham, que passou o arquirrival Arsenal nos critérios de desempate. Com 46, o Liverpool segue em quarto. O Manchester City pega o West Ham na quinta e também pode chegar a 46.



OUTROS JOGOS - Também nesta quarta-feira, outras quatro partidas envolveram times de menor expressão, entre eles o atual campeão, Leicester City, que continua sofrendo. O time de Claudio Ranieri perdeu do Burnley por 1 a 0, fora de casa, e conheceu seu terceiro revés seguido.



Com 21 pontos, se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento, uma vez que o Crystal Palace, 18.º colocado, chegou a 19 depois de vencer o Bournemouth por 2 a 0. Benteke deixou o dele.



O Swansea City também foi a 21 pontos, em 17.º lugar, logo abaixo do Leicester, depois de ganhar do Southampton por 2 a 1, em casa. Já West Bromwich e Middlesbrough ficaram no 1 a 1. O Middlesbrough, que jogou em seus domínios, também tem 21 pontos.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão