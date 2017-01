Posto do Atende Fácil passa a funcionar em novo horário Da Redação Link



O Atende Fácil, posto de serviços da Prefeitura de Araçatuba, passará a funcionar em novo horário a partir desta quarta-feira (1º). O atendimento, que começava às 9h, foi antecipado e começará a partir das 8h30; o fechamento, que era às 17h, passará para 16h30.



A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (31) pela Prefeitura. Segundo a diretora do Atende Fácil, Paula Petrilli, a mudança do horário foi instituída para ajudar contribuintes que entram no trabalho às 9h e precisam dos serviços municipais.



No Atende Fácil, localizado na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro, é possível fazer pagamentos de impostos, pedir a emissão de documentos e registrar queixas. (Com informações da Prefeitura)







