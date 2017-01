Trabalhadores fecham acordo coletivo de 2016 com a Petrobras, diz FUP Agência Estado Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 18h15





Comentários via Facebook:





A Federação Única dos Petroleiros (FUP) está reunida com representantes da Petrobras e assina o acordo coletivo relativo a 2016, segundo o presidente da entidade, José Maria Rangel. A discussão se arrastava desde setembro do ano passado. Por fim, após negociações, a estatal apresentou sua última proposta, neste mês, de reajuste retroativo de 8,57%.



A FUP representa 13 sindicatos da categoria. Outros cinco fazem parte da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), que decidirá no fim da tarde desta terça-feira se assinará o acordo, segundo o diretor da federação.



As duas entidades, no entanto, planejam continuar com os protestos iniciados no período de negociação do acordo trabalhista, dessa vez, por conta do programa de venda de ativos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão