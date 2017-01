Elenco de 'Senhor dos Anéis' faz reunião 15 anos após término das filmagens Agência Estado Link



O último filme da trilogia Senhor dos Anéis foi lançado em 2003, e desde então os atores do elenco dificilmente se encontraram. Na última segunda-feira, 30, porém, Elijah Wood (Frodo), Orlando Bloom (Legolas), Virgo Mortensen (Aragorn) Billy Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Meriadoc), se reuniram e registraram o momento com uma bem-humorada fotografia.



"Eles têm um troll de caverna!", brincou Monaghan ao publicar o momento em seu Instagram onde todos aparecem fingindo estar em um confronto típico dos filmes.







