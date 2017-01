Gucci apresenta prévia de sua nova campanha apenas com modelos negros Agência Estado Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 17h50





Comentários via Facebook:





Desde que assumiu a direção criativa da Gucci, em janeiro de 2015, Alessandro Michele está modernizando a cara da marca. Por exemplo, na última semana, a grife divulgou no Instagram vídeos das audições da campanha pre-fall 2017.



Neles, os modelos, todos negros, respondem perguntas peculiares como "qual é o seu animal espiritual?" e "o que significa para você ter uma alma?". No final, são convidados a apresentar uma dança.



A Gucci ainda não revelou se os modelos que aparecem nos vídeos são os únicos da campanha nem se ela envolve coreografias.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão