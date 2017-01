Temer nomeia cinco novos integrantes do Conselhão Agência Estado Link



O presidente da República, Michel Temer, nomeou cinco novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), em decreto publicado no Diário Oficial da União. Passam a fazer parte do Conselhão a presidente e sócia-fundadora da Beleza Natural, Leila Velez; a CEO da joalheria Pandora no Brasil, Rachel Maia; o presidente do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa (Simde) e da Condor Tecnologias Não Letais, Carlos Erane de Aguiar; o presidente do Grupo Bom Futuro, Erai Maggi Scheffer; e o executivo Nelson Narciso Filho, acionista da NNF Energy Consultancy e consultor da FGV Energia. Segundo o Palácio do Planalto, os novos integrantes já participam das reuniões dos grupos de trabalho nesta semana.



Em outro ato, também publicado no Diário Oficial da União, Temer dispensa, a pedido, os seguintes membros do conselho: Francisco Carlos Teixeira da Silva, Monica Baumgarten de Bolle e Raí Souza Vieira de Oliveira.







