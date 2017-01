Mulher encontra outra beijando marido em hospital Lázaro Jr. Link



Uma aposentada de 58 anos teve que receber atendimento após se desentender com outra mulher, de 47 anos, dentro da Santa Casa de Guararapes (a 31 km de Araçatuba). O marido dela está internado no hospital e, ao visitá-lo, a aposentada o viu beijando a outra mulher.



Segundo o boletim de ocorrência, ela contou à polícia que é casada há 40 anos com o paciente, com o qual possui três filhos, o mais novo, com 19. Ao visitá-lo, na manhã de segunda-feira (30), a aposentada disse à polícia que viu o marido dela beijando a outra mulher, no leito do hospital. Diante da cena, as duas iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal.



DELEGACIA

A aposentada precisou receber atendimento médico no próprio hospital, enquanto a outra mulher foi levada para a delegacia, sendo orientada a procurar um médico posteriormente. Em depoimento, ela contou que foi visitar o paciente, com quem tem uma filha.



De acordo com ela, o homem pediu que permanecesse no hospital, mas a esposa dele não teria aceitado, por isso houve o desentendimento. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e vias de fato. A ficha de atendimento médico prestado à aposentada foi entregue à Polícia Civil, que investigará o caso.





