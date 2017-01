Venda de veículos novos em Araçatuba e Birigui tem queda Rafaela Tavares Link



Ao todo, Birigui e Araçatuba emplacaram juntos 7.612 veículos zero-quilômetro em 2016, 15,2% a menos que os 8.979 de 2015. A diferença é de 1.367 unidades, segundo dados do Detran-SP (Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo). O número de emplacamentos já havia recuado 17,6% no ano retrasado na comparação com os 10.901 veículos novos emplacados em 2014.





Sensível à restrição de crédito e à instabilidade do mercado de trabalho, a venda de veículos é um dos segmentos do comércio local mais afetados pela crise nos últimos dois anos. Um dos sintomas das dificuldades do setor é a sucessão de quedas na comercialização de bens automotivos novos na região.Ao todo, Birigui e Araçatuba emplacaram juntos 7.612 veículos zero-quilômetro em 2016, 15,2% a menos que os 8.979 de 2015. A diferença é de 1.367 unidades, segundo dados do Detran-SP (Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo). O número de emplacamentos já havia recuado 17,6% no ano retrasado na comparação com os 10.901 veículos novos emplacados em 2014.



