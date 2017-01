27% do total de participantes de fundo vieram com adesão automática, diz Funpresp Agência Estado Link



A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp) informou nesta terça-feira, 31, que possui 38.066 participantes atualmente, sendo que 10.444 foram inscritos automaticamente (27% do total). O dado foi divulgado depois que, em evento da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) na segunda-feira, o presidente da entidade, Luís Ricardo Martins, afirmou que a adesão automática se mostrou positiva em outros países e também obteve ótimos resultados na Funpresp.



No texto, constava também a informação de que a adesão automática foi a forma encontrada pelo governo para contornar o número baixo de participantes da Funpresp, criada em 2013. O fundo, por sua vez, argumenta que a adesão automática foi criada para conferir proteção imediata aos servidores, inclusive com benefícios de pensão por morte e invalidez.



"A permanência de 84% dos participantes inscritos comprova a eficiência do sistema de adesão automática, cuja metodologia é baseada na economia comportamental", diz a Funpresp em nota.







