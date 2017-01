Novo rico, Lille acerta com zagueiro da seleção sub-20, mas fica sem Gerson Agência Estado Link



O Lille, da França, é o grande protagonista do último dia do mercado de inverno de transferências na Europa. Cinco dias após ser vendido ao empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, o Lille está com o bolso cheio para comprar. Até as 16h desta terça-feira, já havia anunciado a contratação de cinco jogadores.



Desses, um é brasileiro: o jovem Gabriel, que completou 19 anos em dezembro, zagueiro titular da seleção sub-20 que está jogando o Sul-Americano da modalidade, no Equador. Formado nas categorias de base do Avaí, ele deixa a Ressacada após realizar apenas 39 partidas pelo clube de Santa Catarina, quase todas como titular. Os valores do negócio não foram revelados.



O Lille também teria feito propostas para outros dois jogadores do futebol brasileiro: Vitor Bueno, atacante do Santos, e Luiz Araújo, ponta revelado ano passado pelo São Paulo. O clube tricolor recusou a oferta, de 6,5 milhões de euros, preferindo vender David Neres para o Ajax, da Holanda.



E a negociação de Neres está diretamente ligada ao Lille, também. Isso porque o clube francês encheu os cofres do Ajax contratando o ponta holandês de origem marroquina Anwar El Ghazi, de apenas 21, titular da equipe de Amsterdã. Especula-se que o Lille tenha pagado entre 7 e 9 milhões de euros.



O clube francês também tentou o meia Gerson, da Roma. O jogador, revelado no Fluminense, chegou a viajar a Lille para fazer exames médicos, mas a transferência foi cancelada devido à pedida salarial do jogador. A Roma receberia 5 milhões de euros pelo empréstimo. Se Gerson jogasse um número mínimo de partidas, o Lille pagaria mais 13 milhões de euros para ficar com ele em definitivo, conforme as tratativas entre os dois times.



Além de El Ghazi e Gabriel, nesta terça o Lille também anunciou as contratações do paraguaio Junior Alonso, zagueiro de 23 anos que já é titular da seleção do Paraguai, do franco-argelino Farès Bahlouli, meia que estava encostado no Monaco, e do albanês Agim Zeka, promessa de 18 anos.







