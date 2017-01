PM quer ajuda da Prefeitura para melhorar segurança Lázaro Jr. Link



Representantes da administração municipal de Araçatuba participaram de uma reunião no CPI-10 (Comando de Policiamento do Interior) para discutir com a Polícia Militar ações conjuntas com relação à segurança pública e de trânsito. Uma das propostas é iniciar estudos para proibir ou restringir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustível.



Segundo a assessoria de imprensa da PM, o encontrou aconteceu na quinta-feira (26) e foram convidados os secretários municipais de Planejamento e Mobilidade Urbana, Tadeu Consoni, e de Segurança, Antônio Erivaldo Gomes Assêncio. Eles estiveram acompanhados de diretores das respectivas secretarias.



Durante a reunião foi discutido o planejamento das ações para o carnaval; ações para redução de vandalismo e perturbação do sossego em praças públicas; para melhorias no sistema viário do município; e reforço na fiscalização de eventos particulares em áreas de lazer com a presença de menores de idade e consumo de bebida alcoólica.



Os participantes também trataram da concentração de pessoas em avenidas e estacionamentos com volume de som excessivo, realizando manobras perigosas em veículos e consumo de álcool, ocasionando perturbação do sossego.



Segundo a Polícia Militar, Consoni aplaudiu a iniciativa da corporação e solicitou que reuniões do tipo ocorram com frequência, pois é objetivo comum a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Já Assêncio argumentou que é a favor da união de forças em prol do bem comum e disse que a Guarda Municipal está pronta para auxiliar no que for necessário.



O comandante do 2º BPM/I (Batalhão da PM do Interior), tenente-coronel Eurico Alves Costa Júnior, ressaltou que a corporação está à disposição, como sempre esteve, do poder público municipal, sempre buscando a ampliação da sensação de segurança da comunidade.



Para o subcomandante do 2º BPM/I, major Fábio Renato Basílio, a parceria entre Estado e município é essencial para a concretização de políticas públicas voltadas a segurança. "A adoção de legislação municipal voltada a coibir a venda e consumo de bebida alcoólica em postos de combustível é importante, minimizando o risco de acidentes com motoristas embriagados", afirma.





