Trump promete cortar preços e regulações do setor farmacêutico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse há pouco, em reunião com líderes do setor farmacêutico, que os impostos sobre os medicamentos tem sido "astronômicos" e prometeu baixar os preços dos remédios e cortar regulações do setor farmacêutico.



O republicano declarou que os países estrangeiros devem pagar sua parte em relação aos custos de pesquisa e desenvolvimento do setor e que outras nações "tiram vantagem" dos EUA.



"A competitividade é fundamental para ajudar o setor farmacêutico. Muitas empresas saíram do país, não se fazem mais remédios nos EUA", disse.



O republicano também declarou que deve anunciar seu escolhido para comandar o Departamento de Administração de Drogas e Alimentos (FDA, na sigla em inglês) e que a "aprovação de remédios não vai mais levar 15 anos" para ocorrer.



Trump também sugeriu que países como a China e o Japão manipulam os mercados de câmbio e disse que "tiram vantagem" dos EUA com a desvalorização. "A China desvaloriza a moeda da maneira que quer", disse.







