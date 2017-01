Nasce primeira neta de Antônia Fontenelle Agência Estado Link



Nasceu nesta segunda-feira, dia 30, Charlotte, neta de Antônia Fontenelle. A menina é filha de Samuel Fontenelle, de 20 anos, com a namorada Tabil.



"Bem vinda ao mundo, minha linda e cabeluda Charlotte. Que Deus lhe dê muita saúde e um lindo caminho a trilhar. Que você seja valente e guerreira como a sua mãe e sua vovó gata, no caso eu (risos). Seu pai hoje me encheu de orgulho ao mostrar que também é brabo, assistindo ao seu parto e cortando o seu cordão umbilical", disse Antônia na legenda da foto da menina, publicada no Instagram.



Anteriormente, a atriz e apresentadora já havia falado sobre a experiência de ser avó, que estava ansiosa mas que não sabia como seria. "Só sei na teoria. Estou montando o quartinho dela, o chá de bebê... Mas acho que vou saber mesmo quando eu ver a carinha dela. É bem doido constatar que meu filho cresceu e já vai ser pai", disse.







