Bandidos furtam ventiladores e cadeiras em área de lazer

Uma área de lazer no bairro Ipanema, em Araçatuba, foi invadida durante o final de semana e teve ventiladores, dezenas de cadeiras e outros objetos furtados. O crime foi denunciado à polícia pelo proprietário do imóvel, um representante comercial de 50 anos, na tarde de segunda-feira (30).



Ele contou que para invadir o prédio, os ladrões pularam o muro. Foram furtados três ventiladores que estavam fixados na parede, um botijão de gás, um aparelho de som e 27 cadeiras plásticas.



Até a manhã desta terça-feira (31) não havia informações sobre a autoria do crime.





