Aneel aprova reajuste de 0,43% nas tarifas da Energisa Borborema em 4º ciclo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 31, um aumento médio de 0,43% nas tarifas da Energisa Borborema. Para consumidores conectados à alta tensão, haverá um aumento de 5,44%, e para a baixa tensão, queda de 1,97%.



O processo diz respeito ao quarto ciclo de revisão tarifária da Energisa Borborema, processo feito de quatro em quatro anos pela Aneel para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.



O reajuste já inclui a arrecadação necessária para pagar as indenizações das transmissoras de energia - serão R$ 65 bilhões ao longo dos próximos oito anos, a serem pagos por todos os consumidores do País.



As novas tarifas vigoram a partir de 4 de fevereiro. A Energisa Borborema atende 188 mil unidades consumidoras na Paraíba.







