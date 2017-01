Gastos com pessoal do Poder Executivo alcançam R$ 182,7 bilhões Agência Estado Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 12h00





O governo federal gastou R$ 182,7 bilhões com servidores do poder Executivo em 2016, de acordo com Relatório de Gestão Fiscal publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com data desta segunda-feira, dia 30. O valor inclui gastos com pessoal na ativa, aposentados e pensionistas e terceirizados.



No ano passado, esses gastos alcançaram 25,2% da receita corrente líquida. O limite para o Poder Executivo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos com pessoal é de 40,9%.







