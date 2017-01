Catador de recicláveis escondia droga em areia Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 11h08





Comentários via Facebook: Atualização: 11h32 de 31/01/2017



A Polícia Militar de Araçatuba prendeu um catador de recicláveis de 30 anos, morador em uma casa invadida no bairro Rosele, acusado de tráfico de drogas. Ele escondia parte do entorpecente que comercializava em um monte de areia em um terreno baldio.



Equipe estava em patrulhamento pelo bairro por volta das 23h30, e viu o acusado na rua Izamar, próximo ao cruzamento com a Judith Macharet, em atitude suspeita.



Em revista pessoal, os policiais encontraram 26 pinos de cocaína e R$ 84 em dinheiro em um dos bolsos traseiros da calça usada pelo catador de recicláveis. Ele confessou que vendia cada porção a R$ 10 e levou os policiais até um terreno baldio nas imediações, onde escondia 40 porções de crack em um monte de areia, as quais também vendia por R$ 10 cada.



Preso em flagrante, ele foi levado ao plantão policial e após ser ouvido, seria encaminhado à cadeia de Penápolis.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão