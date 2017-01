Dupla é detida pela PM com aparelhos celulares roubados Da Redação Link



Roni Willer/Colaboração Quando realizaram a consulta pelo IMEI dos aparelhos, descobriram que eram produtos furtados Quando realizaram a consulta pelo IMEI dos aparelhos, descobriram que eram produtos furtados



Dois homens foram detidos pela Polícia Militar acusados de receptação de celulares na noite de segunda-feira (30), em Andradina (a 112 km de Araçatuba). Eles foram abordados com aparelhos que aparentavam ser furtados.



Equipes da Força Tática estavam em patrulhamento no momento em que abordaram dois homens e localizaram os celulares, quando realizaram a consulta pelo IMEI dos aparelhos, descobriram que eram produtos furtados.



Os dois foram conduzidos até a Delegacia Seccional onde foi apresentada a ocorrência, eles foram ouvidos e liberados. Colaborou Roni Willer.







