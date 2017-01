Vendedor é preso pela Polícia Militar com cocaína e crack Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 10h39





Comentários via Facebook: Atualização: 10h40 de 31/01/2017



Um vendedor de 29 anos, morador no residencial Águas Claras, em Araçatuba, foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado com crack e cocaína na noite de segunda-feira (31).



Equipe estava em patrulhamento pelo bairro e ao passar pela rua Padre Ângelo Rudello, viu o acusado em frente uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para o interior do imóvel, o que chamou a atenção dos policiais.



Ele foi acompanhado e detido escondido atrás de um tanque de lavar roupas. Em revista pessoal, os policiais encontraram um celular e dez pinos de cocaína no bolso da bermuda do vendedor.



Ele alegou que era usuário de drogas, mas em buscas na residência foram encontrados mais 27 pinos de cocaína escondidos em uma pilha de telha no fundo do quintal. No quarto dele, os policiais encontraram uma porção de crack e um caderno de anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.



Levado ao plantão policial, ele foi preso em flagrante e após ser ouvido, seria encaminhado à cadeia de Penápolis.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão