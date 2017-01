Pato posta foto ao lado de Cannavaro e comemora ida para time chinês Agência Estado Link



Terça-Feira - 31/01/2017 - 09h05





Comentários via Facebook:





Embora a sua contratação ainda não tenha sido oficializada, Alexandre Pato comemorou, por meio de sua página no Twitter, a sua ida para o Tianjin Quanjian, a mais nova contratação de peso do futebol chinês. Na Itália, onde o time chinês realiza sua pré-temporada, e vestindo uma camisa de treino de sua nova equipe, o atacante posou para uma foto ao lado do italiano Fabio Cannavaro, técnico do clube, para festejar sua transferência.



"Estou muito feliz por fazer parte dessa família Tianjin Quanjian", escreveu o jogador brasileiro, que anteriormente havia sido contratado junto ao Villarreal, da Espanha, após uma passagem rápida e frustrante pelo Chelsea. Antes disso, teve outra passagem fracassada pelo Corinthians, que o contratou por 15 milhões de euros junto ao Milan, antes de emprestar o atleta para o rival São Paulo.



Embora o Villarreal também ainda não tenha confirmado a transferência de Pato de forma oficial, a mídia chinesa noticiou que ele foi contratado por 18 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).



Sem conseguir emplacar uma boa sequência na sua carreira há muito tempo, Pato, de 27 anos, marcou apenas seis gols em 24 jogos pelo Villarreal, depois de ter atuado por somente duas vezes pelo Chelsea, no qual ficou encostado após ter retornado de forma breve ao Corinthians, assim que acabou o seu vínculo de empréstimo ao São Paulo.



Na última segunda-feira, o meia belga Witsel, outro novo reforço do Tianjin Quanjian, também já havia recorrido às redes sociais para dar boas-vindas ao brasileiro. A equipe chinesa, que acaba de subir à primeira divisão do futebol chinês, também conta em seu elenco com o ex-santista Geuvânio em seu elenco.



Para poder acertar a sua transferência para o clube chinês e fazer exames médicos no time, Pato ficou fora do jogo que o Villarreal disputou no último final de semana pelo Campeonato Espanhol.











Quanjian, promoted to China's SuperLeague after winning the second-tier last

year, also acquired Belgium's Axel Witsel this month.



Other prominent players heading to China include Argentine striker Carlos

Tevez and Brazilian midfielder Oscar.









Jan 31 (Reuters) - Alexandre Pato has become the latest

high-profile player to move to China with the Brazilian striker

joining Tianjin Quanjian for the new Super League (CSL) season.

Pato, named the best young player in Europe in 2009, signed

for AC Milan before his 18th birthday for 26 million euros

($27.2 million) but never fulfilled his potential.

Tianjin are managed by former Italy World Cup-winning

defender Fabio Cannavaro who along with Pato confirmed the deal

on social media. The terms were not disclosed.

The 27-year-old Pato joined Spanish side Villarreal last

year and will link up with Belgian midfielder Alex Witsel at the

newly promoted team.

CSL clubs have made a nuber of high-profile signings

recently, with Shanghai SIPG buying Brazil midfielder Oscar from

Chelsea for 60 million euros ($64.5 million).

Shanghai Shenhua signed Argentine striker Carlos Tevez for a

reported 84 million euros.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão