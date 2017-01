No último ano, Haddad investiu só metade do previsto em Saúde e Educação Agência Estado Link



A gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) investiu metade do previsto em seu último ano de mandato. Balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Fazenda mostra que foram aplicados em 2016 somente R$ 2,98 bilhões dos R$ 5,89 bilhões orçados pela administração petista.



Foi o menor volume de recursos investidos em obras e programas municipais nos quatro anos da gestão. O recorde foi em 2014, com R$ 4,8 bilhões. Em 2013, foram R$ 4,7 bilhões e, em 2015, R$ 4,6 bilhões. O ano de 2016 foi marcado por uma forte recessão econômica em todo o País e a crise também afetou as finanças da capital paulista.



Segundo o balanço, a Prefeitura arrecadou no ano passado R$ 6,9 bilhões a menos do que o previsto. Ou seja, dos R$ 54,4 bilhões estimados em receita, entraram nos cofres da cidade R$ 47,5 bilhões. Para 2017, a projeção é de R$ 54,7 bilhões.



O déficit, contudo, não está associado à queda de arrecadação com tributos. Os números mostram que as receitas com impostos e taxas municipais, como Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ficaram dentro do esperado, em R$ 23,3 bilhões.



Os maiores vilões foram a redução de R$ 1,2 bilhão nas transferências de impostos, como o ICMS estadual, e, principalmente, o corte de R$ 3 bilhões nas transferências de capital, quase todas prometidas pelo governo federal. Segundo Haddad, mesmo com a crise, a Prefeitura fez investimento recorde de R$ 17 bilhões em quatro anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







