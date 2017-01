Atlético-PR revela lista de inscritos na Libertadores sem jogador preso Agência Estado Link



O Atlético Paranaense divulgou nesta segunda-feira a lista de 25 jogadores que estarão à disposição do técnico Paulo Autuori para a fase preliminar da Copa Libertadores. Na quarta-feira, o clube de Curitiba faz o primeiro duelo contra o Colo Colo, na Arena da Baixada.



A ausência mais sentida na lista é do meia Luciano Cabral. Ela, entretanto, já era esperada. O jogador de 21 anos, argentino naturalizado chileno, está detido na Argentina, na província de Mendoza. Ele é acusado de assassinato.



Cabral está detido desde 4 de janeiro, três dias depois da morte de um homem de 27 anos em General Alvear, sua cidade natal. O pai do jogador e um adolescente de 17 anos foram detidos acusados pelo crime. O meia também estaria envolvido no assassinato, se apresentou voluntariamente à polícia e acabou detido.



Na semana retrasada ele foi transferido a um presídio, enquanto os advogados acreditavam que poderiam libertá-lo. No sábado, um detento postou foto em uma rede social posando ao lado de Cabral.



Sem o chileno, a lista do Atlético-PR tem como novidade a presença de Thiago Heleno, que renovou contrato mas ainda não foi regularizado junto à CBF. Douglas Coutinho, que vai permanecer no clube depois de passagem sem sucesso no Cruzeiro, não foi inscrito.



CONFIRA A RELAÇÃO DE INSCRITOS PELO ATLÉTICO-PR



Goleiros - Santos, Weverton e Warleson;



Laterais - Jonathan, Léo, Nicolas e Sidcley;



Zagueiros - Thiago Heleno, Paulo André, Marcão, José Ivaldo e Wanderson;



Meio-campistas - Luiz Otávio, Otávio, Rossetto, Lucho González, Felipe Gedoz, Nikão, Carlos Alberto e João Pedro;



Atacantes - Pablo, Luis Henrique, Yago, Crysan e Grafite.







