Chuva e vento voltam a causar destruição em cidades do interior de SP Agência Estado Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 19h55





Comentários via Facebook:





Chuvas acompanhadas de ventos fortes voltaram a causar alagamentos e destruição em cidades do interior paulista na tarde desta segunda-feira, 30. Em Campinas, o vento chegou a 85,6 km/h, segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas (Cepagri) da Universidade de Campinas (Unicamp). Várias árvores caíram, atingindo carros, e as principais avenidas da cidade ficaram alagadas.



Na avenida Orozimbo Maia, um córrego saiu do leito e assustou os moradores. Cerca de 1,9 mil consumidores tiveram interrupção no fornecimento de energia por danos na rede elétrica, segundo a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).



Em Jundiaí, a chuva com granizo durou trinta minutos e causou alagamento na rodovia Anhanguera, prejudicando o trânsito. Ruas e avenidas foram tomadas pela enxurrada houve quedas de árvores no centro e no Jardim Tulipas. A Escola Infantil Amanhecer teve o teto arrancado.



Em Caçapava, em menos de uma hora choveu 61 mm, volume esperado em uma semana. Um córrego transbordou e as águas invadiram o centro da cidade, inundando casas e lojas. Na região noroeste paulista, uma cratera se abriu no principal acesso à cidade de Lourdes. Os moradores estão sendo obrigados a desviar por estradas rurais para entrar ou sair da cidade. Alegando falta de recursos para o reparo, a prefeitura decretou estado de calamidade pública.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão