'Resident Evil 6' estreia no Brasil em primeiro lugar Agência Estado Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 19h25





Comentários via Facebook:





Resident Evil 6: O capítulo final estreou em primeiro lugar na bilheteria brasileira. De quinta-feira, 26, a domingo, 29, o último capítulo da adaptação dos games de terror para as telonas arrecadou ao todo R$ 7 milhões. Nenhum outro lançamento ficou no top 5. Dirigido por Mel Gibson e presente em seis categorias na premiação da Academia, Até o Último Homem estreou em décimo lugar, com arrecadação de quase R$ 1,2 milhão.



Após passar por uma grande polêmica de maus tratos a animais, Quatro Vidas de um Cachorro foi lançado apenas na sexta colocação (R$ 2,6 milhões). Já a animação francesa A Bailarina conseguiu estrear em sétimo (R$ 2,4 milhões). Fechando as estreias, o novo filme de Will Smith, Beleza Oculta, ficou em oitavo (R$ 2,2 milhões).



Moana - Um mar de Aventuras conseguiu ficar com o segundo lugar em sua quarta semana de exibição. A animação da Disney, com duas indicações ao Oscar, arrecadou quase R$ 5 milhões. Na terceira colocação ficou Minha Mãe é Uma Peça 2. Em sua sexta semana de exibição, a comédia de Paulo Gustavo conseguiu mais R$ 4,8 milhões.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão