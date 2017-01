Paulo Gustavo trabalha em filme religioso Agência Estado Link



Sucesso de bilheteria com Minha Mãe é uma Peça 2, que já levou mais de 8 milhões de pessoas aos cinemas, Paulo Gustavo tem feito as primeiras reuniões sobre a produção de sua próxima empreitada nas telonas: um filme sobre São Francisco de Assis.



Embora tenha inspiração religiosa, a produção será cômica. A história acompanhará a trajetória de Gustavo, um rapaz rico, baladeiro e adepto da ostentação em redes sociais, que mudará seu estilo de vida após sofrer um acidente. De fútil e individualista, dedicará sua vida aos pobres e aos animais.



"Ainda não sei qual será o tom do personagem, porque São Francisco de Assis viveu há 800 anos, e não há muitos registros de como ele era. O filme terá humor, mas também será emocionante", disse o humorista.







