Praças estão abandonadas em Araçatuba, diz Prefeitura Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 17h43





Comentários via Facebook: Atualização: 17h46 de 30/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 27/01/2017 Um dos vários postes que foram danificados na praça João Pessoa; barulho é outro problema Um dos vários postes que foram danificados na praça João Pessoa; barulho é outro problema







Leia também:

Praça Quinhentos anos: do orgulho à preocupação dos moradores



Sobre problemas apontados na praça João Pessoa em reportagem publicada pela Folha na edição de domingo (29), como falta de manutenção e, principalmente, barulho provocado por seus frequentadores durante a madrugada, a Prefeitura afirma que será feito um levantamento a respeito, e que a lanchonete do local está lacrada por determinação do Ministério Público, que mandou a Prefeitura retirar todo tipo de comércio dos espaços públicos. "Todas as exigências serão cumpridas."



CARNAVAL

A Prefeitura anunciou que fará carnaval, com banda ao vivo, nos dias 26 (domingo) e 28 (terça-feira) de fevereiro, na praça João Pessoa. No entanto, ressaltou que o evento será das 18h às 22h, e serão instalados banheiros químicos para os frequentadores.



"Os festejos de carnaval a serem realizados na praça terão menor volume de movimento e de realizações, mas é cuidadosamente planejado para não faltar com a população araçatubense, que poderá festejar o carnaval com seus familiares e amigos em um espaço de preservação natural do verde e dedicado ao convívio social e familiar", informa em nota.

A maioria das cerca de 140 praças de Araçatuba encontra-se em estado de abandono, afirma a Prefeituta. A administração do prefeito Dilador Borges (PSDB), que assumiu o cargo no início de janeiro, informa que fará um mapeamento e definirá um cronograma para reparo e revitalização destes espaços.Sobre problemas apontados na praça João Pessoa em reportagem publicada pela Folha na edição de domingo (29), como falta de manutenção e, principalmente, barulho provocado por seus frequentadores durante a madrugada, a Prefeitura afirma que será feito um levantamento a respeito, e que a lanchonete do local está lacrada por determinação do Ministério Público, que mandou a Prefeitura retirar todo tipo de comércio dos espaços públicos. "Todas as exigências serão cumpridas."A Prefeitura anunciou que fará carnaval, com banda ao vivo, nos dias 26 (domingo) e 28 (terça-feira) de fevereiro, na praça João Pessoa. No entanto, ressaltou que o evento será das 18h às 22h, e serão instalados banheiros químicos para os frequentadores."Os festejos de carnaval a serem realizados na praça terão menor volume de movimento e de realizações, mas é cuidadosamente planejado para não faltar com a população araçatubense, que poderá festejar o carnaval com seus familiares e amigos em um espaço de preservação natural do verde e dedicado ao convívio social e familiar", informa em nota.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão